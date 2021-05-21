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Geely привезет на российский рынок 6 новинок в ближайшие 4 года

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Geely в ближайшие четыре года в России представит шесть новых моделей, о чем стало известно из слайда закрытой презентации, опубликованного с Instagram.

В текущем году китайская компания на российском рынке начнет продавать кроссовер С-класса, и предположительно это будет Geely Altas Pro.

Эта модель была анонсирована в апреле и тогда было сказано, что кроссовер для россиян будет доступен с трехцилиндровым 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с.

В следующем году появится флагманский KX11. Этот кроссовер был представлен в рамках Шанхайского автосалона.

В 2023 и 2024 году китайский автопроизводитель намерен на российском рынке начать продажи кроссовера класса В, С и D. Что это будут за модели пока неизвестно.

 

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Публикация от Клуб владельцев джили (@geely.su)

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