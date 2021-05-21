Skoda готовит обновления для кроссовера Karoq 2022 года в России

«Skoda Karoq Клуб» раскрыла некоторую информацию про Karoq 2022 модельного года.

По данным портала, обновленный кроссовер уже скоро начнут собирать на заводе в Нижнем Новгороде. Как сообщается, в нем будет ряд изменений, которые коснутся моторов и опций.

Сообщается, что 1,6-литровый мотор будет предлагаться с шестиступенчатым «автоматом», а 1.4 TSI в полноприводных версиях лишится функции отключения цилиндров, причем турбированный мотор будет работать с семиступенчатым DSG.

Skoda Karoq также получит светодиодную подсветку, зеркала заднего вида, и лишится обогрева форсунок омывателя лобового стекла в версии Active, где за эту функцию придется доплатить.