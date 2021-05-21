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В России новый кроссовер Tiggo 2 Pro от Chery получит 1,0-литровый турбомотор

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Chery в России оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Tiggo 2 Pro, а благодаря этому документу стало известно, с какими моторами будет предлагаться кроссовер и какие опции для него будут доступны на нашем рынке.
Chery Tiggo 2 Pro в РФ появится до конца текущего года. Эта модель сейчас в Китае предлагается под названием Tiggo 3X.

По своим размерам модель сопоставима с Tiggo 2, который уже не продается на нашем рынке.

В будущей новинке под капотом будут устанавливать литровый турбированный агрегат мощностью 102 л.с.

Для этой силовой установки предложат пятиступенчатую механическую трансмиссию или вариатор.

В России новый кроссовер Tiggo 2 Pro от Chery получит 1,0-литровый турбомотор

 

Также будет предлагаться 1,5-литровый ДВС мощностью 106 л.с., который будет работать в паре с четырехступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механикой.

В Chery Tiggo 2 Pro будут устанавливать люк с электроприводом, две подушки безопасности, обогрев кресел и рулевого колеса, а также кондиционер, систему экстренного торможения, систему контроля курсовой устойчивости и систему бесключевого доступа.

В России новый кроссовер Tiggo 2 Pro от Chery получит 1,0-литровый турбомотор

chery Chery Tiggo 2 Pro
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