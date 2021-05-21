Компания Volvo сообщила о продажах своих автомобилей в России за апрель.

В указанный период россияне купили 892 автомобиля компании, а это оказалось больше в 9,7 раза.

С начала года дилеры шведской марки реализовали 2 691 автомобиль, что на 50% выше показателей прошлого года.

Кроссовер Volvo ХС40 в апреле стал бестселлером бренда на российском рынке, который был продан в количестве 287 экземпляров, что в 11 раз больше.

Второй результат показал кроссовер ХС90. Его объёмы продаж составили 259 штук, что в пять раз больше.

На третьем месте самых продаваемых авто бренда оказался ХС60. Он был продан в количестве 127 единиц, что в 8 раз больше, чем в апреле 2020 года.