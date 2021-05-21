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Nissan завершил продажи дизельной версии кроссовера X-Trail в России

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Из линейки комплектаций кроссовера X-Trail в России исчезли версии, оснащенные дизельной силовой установкой.
О том, что Nissan завершил продажи дизельной версии кроссовера X-Trail в России стало известно сайту Wroom.ru.

Уточняется, что для покупки кроссовер перестал быть доступен с турбированным дизельным 1,6-литровым агрегатом с отдачей 130 л.с.

В паре с таким двигателем предлагалась механика и полноприводная система. Стоимость такого кроссовера стартовала от 2 207 000 рублей.

Теперь X-Trail продается только с бензиновыми 2,0 и 2,5-литровыми установками по цене от 1,88 млн рублей. Похоже дизельная версия X-Trail не пользовалась спросом, поэтому ее и прекратили продавать.

Ранее аналитики «Автостат» сообщали, что по итогам прошлого года дизельные машины заняли только 8% в общих продажах авто на российском рынке.

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