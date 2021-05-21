Chery показала первый кроссовер X-C с новым фирменным стилем бренда

Китайская компания скоро представит новый кроссовер, который станет первым в линейке марки, получившим новый фирменный стиль бренда.

Помимо изображений, публиковать подробности о новинке в компании не стали.

Предположительно, кроссовер с названием X-C представят в виде предсерийного прототипа, серийная версия которого выйдет в следующем году.

Новый автомобиль дебютирует до конца года.

Есть предположение, что кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового ДВС TGDI. Другие подробности пока не известны.