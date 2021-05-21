Главная » Новости

Chery показала первый кроссовер X-C с новым фирменным стилем бренда

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Китайская компания скоро представит новый кроссовер, который станет первым в линейке марки, получившим новый фирменный стиль бренда.

Помимо изображений, публиковать подробности о новинке в компании не стали.

Предположительно, кроссовер с названием X-C представят в виде предсерийного прототипа, серийная версия которого выйдет в следующем году.

Новый автомобиль дебютирует до конца года.

Есть предположение, что кроссовер будет оснащен гибридной силовой установкой на базе двухлитрового ДВС TGDI. Другие подробности пока не известны.

Chery показала первый кроссовер X-C с новым фирменным стилем бренда

chery Chery X-C
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика