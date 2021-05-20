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Автоводителям в РФ рассказали о транспортном налоге на автомобили в 2021 году

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Транспортный налог рассчитывается автоматически, и в каждом регионе действуют собственные коэффициенты.
Транспортный налог (ТН) обязаны платить все автовладельцы не зависимо от статуса. Он оплачивается раз в год, эти средства пополняют федеральный бюджет.

С ТН веется ремонт дорог или строятся новые, причем в некоторых субъектах РФ это единственная статья расходов на дороги.

Портал Autonews.ru рассказал про Транспортный налог и его минимальные коэффициенты.

Так, сейчас действуют такие минимальные ставки: до 100 л.с. – 2,5 руб.; от 101 до 150 л.с. – 3,5 руб.; от 151 до 200 л.с. – 5 руб.; от 201 до 250 л.с. – 7,5 руб.; свыше 250 л.с. – 15 руб.

Также в РФ есть «налог на роскошь», а это повышающий коэффициент, который применяется на легковые автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей.

Сейчас «налог на роскошь» рассчитывается следующим образом. На автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей действует коэффициент 1,5.

На авто от 5 до 10 млн рублей применяется двойной коэффициент, а на автомобили с ценником свыше 10 млн рублей уже применяют тройной налог.

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