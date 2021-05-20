Lada Granta обзавелась системой дистанционного управления за 12 тысяч рублей

Lada Granta получила телематическую платформу Lada Connect, через которую автовладелец может управлять некоторыми функциями автомобиля.

Lada Connect для самого доступного семейства Lada предлагается всего за 12 тыс. рублей, причем управлять «Грантой» можно будет через смартфоны под управлением Android и iOS.

Lada Connect в Lada Granta позволяет отпирать двери и багажник, запускать мотор, прогревать салон или включать кондиционер, а также проверить уровень топлива, заряд аккумулятора или включить свет.

Система на смартфон автовладельца может отправить уведомление об эвакуации транспортного средства или ударе.

Помимо этого, Lada Connect при ДТП в страховую компанию направляет информацию о скорости автомобиля при столкновении, динамике разгона, торможении и местоположении.

Lada Connect пока будет предлагаться только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, но позже система станет доступна во всех дилерских центрах автопроизводителя.