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Россия выпала из ТОП-10 мировых автомобильных рынков

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Автомобильный рынок РФ по итогам первого квартала этого года оказался только на 11 строчке в мире.

Таким образом, Россия выпала из ТОП-10 мировых автомобильных рынков с показателем 0,39 млн проданных машин в 1 квартале 2021 года, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

При этом, как отметили аналитики из «Автостат», наш авторынок продемонстрировал небольшую отрицательную динамику, а вот сильно упал рынок Испании (-14,9%), Великобритании (-12%) и Мексики (-12,7%).

Китай остается лидером, где в указанный период было продано 6,11 млн авто, а это на 72,1% больше.

Существенный рост продаж показали еще такие страны как Индия (+40,8%), Италия (+28,7%) и Франция (+21,1%).

Что касается мирового авторынка в целом, то в мире в 1 квартале было продано 20,9 млн машин, а это на 22% больше.

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