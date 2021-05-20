Это следует из отчетных данных АЕБ, опубликованных ранее.

Компания Hyundai в России в общей сложности реализовала 15 483 новых авто, что в 6,4 раза больше, чем годом ранее.

За период с начала года объёмы продаж марки составили 55 605 штук, что на 26% больше.

Автопроизводитель в России занимает третью строчку по продажам среди других марок.

Самым востребованным автомобилем компании остается кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 6 445 ед., а это в шесть раз выше, чем в апреле прошлого года.

Hyundai Solaris, остается вторым самым продаваемым авто марки с показателем 5163 ед., а это в 8,6 раза больше. Что касается кроссовера Hyundai Santa Fе, то он недавно стал доступен для покупки в обновленной версии.

По итогам апреля кроссовер был продан в количестве 1 993 штук, что в 6,8 раза больше. В результате Hyundai Santa Fе в апреле 2021 года вошел в ТОП-25 российских бестселлеров по версии АЕБ.