Эксперты TUV назвали Mercedes-Benz GLC самым надежным автомобилем в Европе в 2021 году

Специалисты немецкой «Ассоциации технического надзора» опубликовали рейтинг самых надежных автомобилей.

При составлении рейтинга учитывались жалобы владельцев автомобилей с момента покупки и до трех лет. В результате оказалось, что самым надежным является кроссовер Mercedes-Benz GLC.

Процент проблемных автомобилей среди этих авто составил всего 1,7%, причем отмечается, что даже если проблемы и были, то возникали они при среднем пробеге 56 тыс. км.

Porsche 911 расположился на второй строчке с показателем 2,2%, а третье место досталось Mercedes-Benz CLS – 2,4%.

Hyundai i30 и Mercedes-Benz – A-Class оказались в пятерке самых надежных с показателями 2,5 и 2,6%. А вот самыми проблемными машинами были названы: Dacia (Renault) Duster (11,1%) и Logan (10,4%), а также Citroеn Berlingo (8,8%).