Поиск автозапчастей

Любая автомашина состоит из большого количества всевозможных автозапчастей и узлов. С течением времени они подвергаются износу и поломкам. Чтобы найти подходящую автозапчасть для замены негодной, надо понимать особенности разных типов этих изделий.

Основные виды запчастей для авто

На сайте avtokrepeg.net представлены самые разнообразные товары для автолюбителей. Все существующие детали для автомашин, вне зависимости от изготовителя и марки, подразделяются на следующие виды:

Оригинальные автомобильные детали от завода-производителя. Автоконцерны осуществляют сборку транспортных средств из деталей, которые поставляют их постоянные партнеры.

Автомобильные детали от поставщиков, которые поставляют свои изделия не только автоконцернам, но и в розницу под собственными торговыми марками.

Автомобильные детали от сторонних заводов, копирующих оригинальные запасные части. Их качество не во всех случаях отвечает декларируемому в полной мере, а потому при их выборе необходимо попросить продавца предъявить сертификаты.

Автомобильные детали от продавцов. Изготовители поставляют их продавцам согласно условиям заключенных между ними контрактов. По окончании производственного процесса на таких автозапчастях размещаются логотипы продавцов.

Важнейшие различия между оригинальными и неоригинальными автодеталями

Определить оригинальность автозапчастей можно при помощи нескольких главных критериев, в число которых входят:

Маркировка. В большинстве случаев она отсутствует на неоригинальных автодеталях, хотя из этого правила бывают исключения.

Упаковка. Поскольку оригинальные автомобильные запчасти рассчитаны главным образом на установку специалистами СТО, упаковка им обычно не нужна. Неоригинальные автомобильные запчасти зачастую продаются в броской упаковке, обращающей на себя внимание покупателей.

Место, где их приобретают. Обычно оригинальные автомобильные запчасти продаются лишь в дилерских центрах, в то время как в автомагазинах и на авторынках основной ассортимент представлен неоригинальными деталями.

Цена. Неоригинальные автодетали, как правило, стоят существенно дороже, чем оригинальные. Это обусловлено не только известностью бренда, но и высоким качеством последних.

Из всего изложенного выше следует, что поиск оригинальных автомобильных запчастей надо вести путем обращения только к проверенным продавцам. Но если у автовладельца нет желания доплачивать за известность бренда, то он может купить неоригинальные аналоги на рынке или в автомагазине.