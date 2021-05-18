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Пять причин купить Джили Атлас

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Выпускаемый в Китае кроссовер Geely Atlas заинтересует всех автолюбителей, имеющих желание обзавестись надежным и стильным, но при этом недорогим транспортным средством. Данная полноприводная модель торговой марки Джили предназначена для покупателей из европейских стран, США и России.

Важнейшие достоинства Geely Atlas

Экстерьеру модели присущи брутальность и уверенность, причем они не создают ощущения громоздкости. Желание купить Джили Атлас подкрепляется следующими особенностями этого авто:

  1. оригинальный дизайн, придающий авто самодостаточный, стильный и динамичный вид;
  2. высокое качество сборки, проявляющееся в отсутствии лишних зазоров, плавном закрывании багажника, прочности и надежности каждого и имеющихся креплений;
  3. слежение за давлением в шинах осуществляется с использованием системы TMPS;
  4. ровный курс автомобиля обеспечивается благодаря наличию системы ABS;
  5. кроссовер оснащен функциями, использование которых дает возможность поддерживать в салоне оптимальные микроклиматические условия.

Дополнительные удобства

Джили Атлас оснащается богатым набором базовых и дополнительных функций, благодаря которым достигается максимальное удобство как долгих, так и непродолжительных поездок. В автомашине предусмотрена система контроля доступа, полностью отвечающая новейшим нормам. В число других удобств китайского кроссовера входят следующие особенности:

  • стильность и комфортность салона, создаваемые за счет кожаной обивки интерьера и передней панели, которая изготовлена из высококачественной пластмассы, имитирующей алюминий и древесину дуба;
  • прекрасная шумоизоляция, благодаря которой звука функционирующего двигателя почти не слышно;
  • подвеска высокого качества предотвращает рывки даже при движении по неровностям на средней скорости;
  • прекрасная маневренность исключает заносы автомобиля при совершении резких поворотов;
  • автоматическая или механическая шестиступенчатая КПП.

Высокий уровень комфортности и безопасности при поездках на кроссовере Geely Atlas достигается за счет его оснащения значительным числом электронных систем. Автолюбители, решившие его приобрести, получают возможность за сравнительно небольшие деньги пользоваться удобной в управлении машиной, которая подходит как для поездок в пределах города, так и для дальних путешествий.

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