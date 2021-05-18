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Lamborghini инвестирует свыше 1,5 млрд евро в электрификацию модельного ряда

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Lamborghini к 2024 году начнет предлагать свои спорткары с гибридными силовыми установками, для их разработки и создания новых материалов выделяют 1,5 млрд евро.
Часть суммы поистратят на создание новых композитных материалов, которые позволят снизить массу автомобилей, другие средства будут реализованы в разработку гибридных силовых моторов.

Ожидается, что через три года на рынке Lamborghini начнет предлагать Huracan, Aventador и Urus с гибридными силовыми агрегатами.

Полностью электрический суперкар от Lamborghini появится только после 2025 года.

Lamborghini инвестирует свыше 1,5 млрд евро в электрификацию модельного ряда

Lamborghini
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