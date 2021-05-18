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Автомобилисты в РФ стали больше покупать импортных автомобилей

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Это выяснили аналитики агентства «Автостат», опубликовав статистику по продажам иномарок за первый квартал этого года.

В указанный период россияне купили 56 тыс. импортных автомобилей, выпущенных за пределами Российской Федерации.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 1%. При этом доля таких машин в общих продажах увеличилась до 16,2% против 14,8% годом ранее.

Также в агентстве сообщили, что каждый третий реализованный в России автомобиль был выпущен в Германии. В количественном выражении показатель составил 19 тыс. штук.

Еще в первом квартале 2021 года было продано 15 тыс. автомобилей, собранных в Японии. Каждая шестая проданная импортная модель это автомобиль китайского производства.

Таких в России было реализовано 9.3 тыс. экземпляров. Еще 3,4 тыс. проданных авто это модели выпущенные в Белоруссии.

На модели произведенные в Великобритании, США, Таиланде, Венгрии и Казахстане пришлось 1 тыс. до 2 тыс. единиц.

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