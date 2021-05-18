Кроссовер Audi Q5 Sportback появился на российском авторынке

В дилерских центрах компании Audi стартовал прием заказов на кроссовер Audi Q5 Sportback, который был представлен в прошлом году.

Премиальная модель в РФ предлагается в модификациях 45 TFSI и 45 TDI, стартовая цена на модель составляет 4 790 500 рублей.

Версия 45 TFSI доступна с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 249 л.с. при 370 Нм крутящего момента.

В 45 TDI под капотом устанавливается шестицилиндровый трехлитровый силовой агрегат мощностью 249 л.с. при 600 Нм.

Для дизеля доступен восьмиступенчатый «автомат» с системой полного привода и спортивным дифференциалом, но он доступен в качестве опции.

Бензиновая силовая установка оснащена электрическим мотором и семиступенчатым «роботом» S Tronic с подключаемым полным приводом quattro ultra.

Audi Q5 Sportback на российском рынке будет конкурировать с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Эти кроссоверы стоят немного дешевле, но у них моторы слабее. В Европе Audi Q5 Sportback еще доступен с гибридными подзаряжаемыми силовыми установками, но до нашего рынка они скорее всего не доберутся.