Рычаги подвески и их роль в конструкции автомобиля

Назначение, виды, конструктив

Один из элементов который составляет механизм независимой подвески автомобиля и представляет собой цельнолитую конструкцию вытянутой формы называют рычагом подвески. Расположенные вдоль ребра жесткости дают запас прочности, что позволяет выдержать высокие нагрузки. В одном конце цилиндрической формы размещен сайлентблок, а в другой, сделанный в форме кольца, крепится шаровая опора.

В зависимости от устройства механизма подвески, зависит конструкция рычага, они бывают:

Поперечные и продольные;

Диагональные и треугольные;

Стержневые.

Рычаги подвески автомобиля различаются по назначению:

Жесткая основа с подготовленными отверстиями для крепежей поперечных штанг – подрамник;

Рычаг продольный соединяет автомобильный кузов со ступичной опорой. Его основная задача зафиксировать колесо, когда автомобиль движется вперед/назад. Если происходит резкое торможение или ускорение, данные элементы механизма будут удерживать кузов в правильном положении. Чаще всего используется в задней подвеске;

Стабилизация наклона кузова автомобиля при маневре обеспечивается поперечным рычагом. Функционирует в обоих направлениях, благодаря трем точкам крепления. Данная конструкция, снижая стоимость изготовления подвески и дает возможность применять меньшее количество деталей.

Рычаги разделяют на несколько видов по месту их расположения:

Верхний рулевой рычаг подвески осуществляет фиксирование рулевого кулака с колесом. Подобная конструкция позволяет удерживать колесо максимально надежно;

Нижний рулевой рычаг выполняет функцию удерживания стойки в допустимом диапазоне колебаний, работая совместно в верхними. (механики чаще всего рекомендуют замену всего комплекта из-за равномерного износа этих деталей).

Неисправности, их признаки и ремонт

Рычаги достаточно надежный элемент подвески, неприхотливый в обслуживании. Для изготовления рычагов используют сталь или легкосплавные материалы. Если в автомобиле установлены стальные рычаги, следует периодически проходить диагностику, осматривать на наличие коррозии, вовремя производить замену уплотнителей и расходников. Ремонт осуществляется заменой сайлентблока и шаровой опоры. Использование рычагов из легкосплавных материалов способствует снижению массы автомобиля, в тоже время удерживая уровень жесткости. Такие рычаги имеют ограниченное время эксплуатации, поскольку ремонту не подлежат, то возможна только их полная замена.

От условий использования автомобиля напрямую зависит срок службы данных запчастей. Преждевременный износ возникает при чрезмерных ударных нагрузках, также в случае, если связанные детали ходовой части имею сильный износ. Например, на дороге, во время движения на большой скорости, возникает помеха (яма или бугор), если присутствует износ сайлентблоков или амортизаторов, то возможна деформация или трещина рычага. Такая неисправность повлечёт за собой замену как рычага, так и всех связанных с ним элементов.

К примеру, неполадки (деформация) передних рычагов характеризуются такими признаками:

подвеска не смягчать удары даже при незначительных ямах и буграх;

необходимость постоянно корректировать траекторию движения, если автомобиль водит;

покрышки неравномерно изнашиваются.

Первый признак свидетельствует о неисправности самого рычага. Неравномерный износ покрышек возникает в случае, если неправильно отрегулирован развал-схождения. Если правильно установить параметры не представляется возможным, необходимо проверить на неисправности крепления элементов подвески. Также причина может быть в износе, деформации крепежей и уплотнителей.

Еще одной причиной, может быть износ сайлентблоков. Хоть у них и большой срок эксплуатации, преждевременный износ возможен при наличии заводского брака или неподходящих условиях использования автомобиля.