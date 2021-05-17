Частые неисправности и способы ремонта дроссельной заслонки

Задача данного узла – дозированная подача воздуха, необходимого для формирования топливной смеси, проходящей во впускной тракт и далее в цилиндры. Сигналы в электронный блок управления (ЭБУ) подает специальный датчик, без которого заслонка не может функционировать. При ее поломке перестает образовываться смесь воздуха и бензина в требуемых пропорциях, что приводит к перебоям в работе силового агрегата. В таких случаях обычно покупают новую дроссельную заслонку, однако иногда можно обойтись несложным ремонтом. Каковы признаки и причины возникновения проблем с устройством?

Поломка блоков и датчиков

Один из них «занимается» регулировкой холостого хода (РХХ). Модуль включается в работу при полностью закрытой заслонке. При нечетком функционировании РХХ или его отказе начинается «плавание» оборотов в холостом режиме, иногда мотор глохнет. Устройство ремонту не подлежит – его нужно заменить на новое.

Второй «виновник» – датчик положения дроссельной заслонки (сокращенно ДПДЗ). Он «запоминает» режим работы описываемого узла и передает соответствующие данные ЭБУ. Тот «решает», какой режим работы мотора выбрать, сколько подавать горючего, а сколько воздуха. Когда датчик не работает, двигатель плохо отзывается при нажатии на акселератор, «тупит». Число оборотов силового агрегата падает, иногда не превышает отметки в 1500. Реже заслонку заклинивает в каком-либо одном положении из-за неисправности электродвигателя: тогда ЭБУ переводит работу мотора в аварийный режим. В большинстве случаев о проблемах с дроссельной заслонкой сообщает контрольная лампа «Check» на приборной панели.

Подсос воздуха

Разгерметизация узла также приводит к нестабильной работе двигателя. Ему наносится двойной вред: с одной стороны, неправильно подготовленная смесь с большим количеством воздуха приводит к излишним нагрузкам на ДВС, с другой – внутрь цилиндров проникает пыль, загрязнения, т. к. они идут напрямую, минуя фильтр. Причина проблемы – в нарушении уплотнения заслонки. Также осмотрите гофрированную трубку, расположенную сзади устройства на предмет плотности соединения и разрыва. Но прежде чем «грешить» на заслонку, учитывайте, что воздух может подсасываться и через иные места:

прокладки форсунок;

жиклер холостого хода;

резиновый шланг тормозного «вакуума»;

соединении фильтра картерных газов и гофрированной трубы.

Загрязнение заслонки

Одна из наиболее вероятных причин ее неисправности. Устройство напрямую связано с вентиляционной системой, удаляющей из двигателя картерные газы. Поэтому вполне естественно, что со временем внутри заслонки образуются маслянистые отложения. В результате мотор начинает работать неустойчиво, «дергаться», например, при переходе с одной передачи на другую. Одновременно ЭБУ выдает на дисплей ошибки.

Для очистки заслонки ее нужно снять с силового агрегата, иначе удалить нагар не удастся (перед демонтажем не забудьте отсоединить аккумулятор). Для выполнения процедуры используйте специальный очиститель в виде флакона-спрея с трубочкой или хорошо всем знакомую WD40. При очистке нельзя применять жесткие щетки: они могут повредить тонкое молибденовое покрытие, защищающее деталь от износа и гарантирующее плавное прохождение воздушного потока.

После установки очищенного или нового устройства на место и пуска двигателя могут начаться некоторые проблемы с его работой. Дело в том, что ЭБУ «запомнило» настройки со старой запчастью. Для устранения ошибок нужно адаптировать дроссельную заслонку посредством диагностической программы или откалибровать устройство. В разных марках авто это делается по-своему. В одних, например, достаточно несколько раз включить и выключить зажигание, в других понадобится подсоединить сканер через специальный разъем.

Профилактика

Изначально дроссельная заслонка рассчитана на полный срок эксплуатации машины. Чтобы избежать преждевременного выхода устройства из строя, его нужно периодически очищать от загрязнений. Делать это рекомендуется по истечении 12-15 тыс. км пробега или при очередной замене моторной смазки. Конкретная цифра связана с условиями эксплуатации техники.