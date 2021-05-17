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BMW опубликовала фото прототипа нового купе BMW 2-Series 2021 года

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Немецкая компания готовит к выходу новое купе BMW 2-Series, серийная сборка которого стартует уже в августе.
BMW опубликовала фото прототипа нового купе BMW 2-Series, на которых автомобиль показали в камуфляже.

Модель будет представлена в этом году, а недавно спорткар прошел испытания на трассе Нюрбургринга, на полигоне BMW Group в Майзахе, а также на дорогах общего пользования недалеко от Мюнхена.

Уже известно, что в движение модель будет приводиться шестицилиндровым двигателем, а в топовом исполнении мощность установки составит 374 л.с.

В паре с ней будет работать 8-скоростной автомат и полноприводная система.

Также в модели будет более жесткий кузов, а также эффективная аэродинамика. Точная дата презентации автомобиля пока не озвучена.

BMW опубликовала фото прототипа нового купе BMW 2-Series 2021 года

bmw BMW 2-Series
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