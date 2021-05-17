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Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения показали на видео

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Toyota Land Cruiser с индексом «300» может быть представлен в конце мая или начале июня, об этом стало известно из документов, которые опубликовали в Сети.
Как написал Instagram-аккаунт Landcruiserupdates, до конца месяца Toyota ввела запрет на распространение информации о новой модели.

Исходя из этого можно предположить, что через две недели состоится презентация нового поколения Toyota Land Cruiser.

В Сети уже неоднократно появлялись шпионские фото Toyota Land Cruiser. Модель получит массивную радиаторную решетку, узкую оптику и U-образные воздухозаборники.

Общие черты модели останутся прежними. Технические характеристики внедорожника пока неизвестны.

Разные источники сообщали, что у Toyota Land Cruiser 300 сохранится рамная конструкция, полный привод и классические бензиновые и дизельные ДВС. Трансмиссия будет только десятиступенчатая автоматическая.

 

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Публикация от Kurdistan_Automotive_Blog (@kurdistan_automotive_blog_)

toyota Toyota Land Cruiser 300
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