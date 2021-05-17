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ГИБДД в РФ предложила инспекторов ДПС наделить правом отправлять на ТО прямо с дороги

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ГИБДД рассматривают возможность наделить инспекторов правом отправлять на внеплановый техосмотр транспортное средство.
Это может происходить если в остановленном транспортном средстве есть неисправности, которые запрещают эксплуатировать автомобиль на дорогах общего назначения.

Как пишет «За рулем», предлагается за нарушение выписывать штраф и заносить в базу ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) запись, что у авто есть неисправность.

Автовладельцу, чтобы закрыть запись в ЕАИСТО, нужно устранить неисправность и внепланово посетить пункт технического осмотра.

В нем непосредственно будет проведена проверка именно указанной в базе неисправности.

Новые предложения направлены не на то, чтобы наказать водителя, а чтобы он тщательно следил за своим автомобилем, к тому же в ГИБДД не хотят сильно придираться к автовладельцам.

В целом к новой идее ГИБДД очень много вопросов, ведь это все может не работать как предполагается. Когда могут ввести новый порядок пока неизвестно, так как проект его еще рассматривают.

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