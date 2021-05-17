ГИБДД в РФ предложила инспекторов ДПС наделить правом отправлять на ТО прямо с дороги

ГИБДД рассматривают возможность наделить инспекторов правом отправлять на внеплановый техосмотр транспортное средство.
Это может происходить если в остановленном транспортном средстве есть неисправности, которые запрещают эксплуатировать автомобиль на дорогах общего назначения.
Как пишет «За рулем», предлагается за нарушение выписывать штраф и заносить в базу ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) запись, что у авто есть неисправность.
Автовладельцу, чтобы закрыть запись в ЕАИСТО, нужно устранить неисправность и внепланово посетить пункт технического осмотра.
В нем непосредственно будет проведена проверка именно указанной в базе неисправности.
Новые предложения направлены не на то, чтобы наказать водителя, а чтобы он тщательно следил за своим автомобилем, к тому же в ГИБДД не хотят сильно придираться к автовладельцам.
В целом к новой идее ГИБДД очень много вопросов, ведь это все может не работать как предполагается. Когда могут ввести новый порядок пока неизвестно, так как проект его еще рассматривают.