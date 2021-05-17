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В семействе Lada Vesta мог быть хэтчбек. Его показали на видео

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На канале в YouTube, который посвящен деятельности «АвтоВАЗа» опубликовали видеоролик, где показали машину, так и не получившую серийной версии.
Речь идет о модели из семейства Lada Vesta, которая ранее планировалась в линейке.

Этим автомобилем должен был стать хэтчбек, который в результате существует только в виде виртуальной модели и полноразмерного макета.

У хэтчбека мог быть укороченный задний свес, иная дверь багажника, крыша со спойлером и другие фонари.

АвтоВАЗ не стал выпускать хэтчбек и в семейство вошли только модели в кузове седан и универсал.

lada Lada Vesta
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