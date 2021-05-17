Российские Nissan Qashqai и X-Trail 2021 года получили функции автономного вождения

Nissan в России начал продажи кроссоверов Qashqai и X-Trail 2021 модельного года, в которых уже установлена система ProPilot, а она по своим функциям соответствует начальному уровню автопилота.

Обновленные Qashqai и X-Trail собираются в России. На них уже установлена система ProPilot, которая предварительно была протестирована и адаптирована для нашего региона.

Для этого представители японского автопроизводителя проехали свыше 30 тыс. км по дорогам от Крыма до Владивостока.

Система ProPilot доступна в комплектациях LE+ и LE Top. Минимальная стоимость кроссовера Qashqai с автопилотом первого уровня стоит 2 153 000 руб. Ценник на X-Trail стартует от 2 463 000 руб.

У Qashqai и X-Trail еще появилась система Nissan Connected Services, через которую автовладелец может контролировать ряд основных функций автомобиля, среди которых запуск мотора, разблокировка дверей и определение местоположения транспортного средства.