KIA и Hyundai вынужденно приостановили производство автомобилей

Автомобильные компании приостанавливают производство машин не впервые, и снова причиной становится нехватка компонентов.

Как известно, производители полупроводников в первую очередь отгружают чипы для производителей смартфонов, компьютеров и бытовой техники, тогда как автомобильная промышленность не является приоритетной.

Глобальный дефицит наблюдается уже несколько месяцев, и ранее KIA и Hyundai уже останавливали производство по этой причине, что произошло снова.

Как стало известно, компании остановили часть производственных мощностей. Например, Kia притормозила выпуск только на одном предприятии на период 17 и 18 мая, где возникла нехватка контролеров подушек безопасности, которые регистрируют ДТП и активируют механизмы.

Hyundai из-за отсутствия этих же комплектующих остановила производство на линии по выпуску Tucson и Nexo, а также Kona, Ioniq 5 и Porter.