Водителям в РФ разъяснили, почему двигатель нуждается в работе на высоких оборотах

Многие автовладельцы слышали, что иногда мотору автомобиля нужно поработать на высоких оборотах, но большинство не знают для чего это нужно.

Специалисты Российской газеты разъяснили, почему двигатель нуждается в работе на высоких оборотах.

При постоянной езде на низких оборотах элементы кривошипно-шатунного механизма работают при высоких нагрузках, также при невысоких оборотах падет производительность масляного насоса и появляются задиры на цилиндрах.

Для того чтобы избежать проблем с ДВС, специалисты советуют во время движения поддерживать обороты мотора 4500—5000 об/мин.

На таких оборотах следует дать поработать силовому агрегату около получаса. В это время очистятся камеры сгорания и свечи от нагара, а также будет решена проблема скопившейся влаги в поддоне картера.

Стоит отметить, что эффект очистки происходит только во время движения. Дать поработать ДВС на высоких оборотах советуют на автомобилях с пробегом свыше 20 тыс. км. и проводить процедуру каждые 2—3 тысячи километров пробега.