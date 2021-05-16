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Водителям в РФ разъяснили, почему двигатель нуждается в работе на высоких оборотах

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Многие автовладельцы слышали, что иногда мотору автомобиля нужно поработать на высоких оборотах, но большинство не знают для чего это нужно.

Специалисты Российской газеты разъяснили, почему двигатель нуждается в работе на высоких оборотах.

При постоянной езде на низких оборотах элементы кривошипно-шатунного механизма работают при высоких нагрузках, также при невысоких оборотах падет производительность масляного насоса и появляются задиры на цилиндрах.

Для того чтобы избежать проблем с ДВС, специалисты советуют во время движения поддерживать обороты мотора 4500—5000 об/мин.

На таких оборотах следует дать поработать силовому агрегату около получаса. В это время очистятся камеры сгорания и свечи от нагара, а также будет решена проблема скопившейся влаги в поддоне картера.

Стоит отметить, что эффект очистки происходит только во время движения. Дать поработать ДВС на высоких оборотах советуют на автомобилях с пробегом свыше 20 тыс. км. и проводить процедуру каждые 2—3 тысячи километров пробега.

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