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BYD выпустила электромобиль для автошкол с имитацией «механики» и 4 педалями

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Китайская компания создала автомобиль, который предназначен для эксплуатации в автошколах.
Это электромобиль с названием e3, который получил четыре педали и имитацию механической коробки передач.

Машину создавали для обучения новых водителей навыкам вождения.

В сравнении с обычным электромобилем, новинка для автошкол получила меньший запас хода и сниженную мощность.

Кроме этого, в машине установлены дополнительные зеркала заднего вида, отсутствует мультимедийная система, а сидения оббили износостойкой тканью.

Стоимость такого автомобиля составит 1,5 млн рублей в эквиваленте, а это почти в три раза больше, чем цена на бензиновый BYD F3.

BYD выпустила электромобиль для автошкол с имитацией «механики» и 4 педалями BYD выпустила электромобиль для автошкол с имитацией «механики» и 4 педалями

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