BYD выпустила электромобиль для автошкол с имитацией «механики» и 4 педалями

Китайская компания создала автомобиль, который предназначен для эксплуатации в автошколах.

Это электромобиль с названием e3, который получил четыре педали и имитацию механической коробки передач.

Машину создавали для обучения новых водителей навыкам вождения.

В сравнении с обычным электромобилем, новинка для автошкол получила меньший запас хода и сниженную мощность.

Кроме этого, в машине установлены дополнительные зеркала заднего вида, отсутствует мультимедийная система, а сидения оббили износостойкой тканью.

Стоимость такого автомобиля составит 1,5 млн рублей в эквиваленте, а это почти в три раза больше, чем цена на бензиновый BYD F3.