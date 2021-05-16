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Стало известно, какие марки автомобилей покупают в лизинг в России

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Российские журналисты опросили представителей отраслевых компаний, и выяснили, какие легковые авто чаще всего приобретаются в лизинг в России.

Как передают «РИА Новости», в России в лизинг чаще всего покупают автомобили марок Lada и Kia.

Впрочем, эти машины остаются лидерами в данном сегменте, при этом в первом квартале прошлого года чаще продавались Lada, Kia и BMW, доля в продажах которых, как сообщил директор по продажам продуктов автомобильного лизинга «ВТБ Лизинга» Артем Киселев, составила 16, 14 и 9% соответственно.

В этом году больше всех продавались Lada и Kia, а на третьем месте оказался Hyundai, тогда как BMW стала четвертой.

В «Европлане» приводят немного иную статистику, но и тут лидерами являются Lada и Kia, а вот в тройке оказались автомобили Volkswagen, тогда как первую пятерку замкнули Nissan и Toyota.

Среди грузовиков, как было отмечено, лидером остается «КамАЗ». В компании «Интерлизинг» заявили, что чаще всего в лизинг в этом году оформляются модели марок Lada, Toyota, ГАЗ, Hyundai и Kia.

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