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Nissan и Dongfeng показали новый компактный кроссовер Venucia V-Online

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Автомобильные компании внесли в базу Министерства промышленности Китая разработанный совместными усилиями новый компактный кроссовер.

Новинка выйдет на рынок под брендом Venucia, а ее название V-Online. По габаритам автомобиль окажется меньше X-Trail, хотя в его основе располагается та же платформа, что и у последнего.

Venucia V-Online создали с молодежным дизайном. Он получит двигатель объёмом 1,5 литра, который имеет турбину и мощность 190 л.с.

В документах указано, что расход топлива составит 6,6 литра на 100 км в смешанном цикле. Официальные продажи новой модели стартуют в этом году, но пока не известно, появится ли кроссовер за пределами Китая.

Nissan и Dongfeng показали новый компактный кроссовер Venucia V-Online

Venucia Venucia V-Online
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