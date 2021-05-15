Автомобили АУДИ

Ауди – один из трех ведущих германских автомобильных брендов наряду с БМВ и Мерседес-Бенц. Этот производитель предлагает обширный выбор машин — от компактного хэтчбека Audi A1 до полногабаритного авто Audi Q7.
Технические особенности автомобилей Ауди
Все модели автомобилей, которые предлагает официальный дилер Ауди в Москве, производятся с использованием разнообразных инновационных технологий и высококачественных материалов. В число их важнейших технических особенностей входят:
- Использование надежных бензиновых и дизельных моторов мощностью более 200 л. с., что позволяет развивать большие скорости. Двигатели с турбонаддувом, которыми оснащаются спортивные модели, обеспечивают разгон до ста километров в час всего за четыре секунды.
- Полноприводная опциональная система Audi quattro. Она позволяет приспособить любую модель автомобиля Ауди для разных дорог и условий.
- Отличная управляемость. Она выражается в способности автомобилей Ауди изящно выполнять крутые повороты.
Основные преимущества автомобилей Ауди
Компания Ауди ориентируется на производство авто для широкой целевой аудитории. В предлагаемой ею ассортиментной линейке представлены автомобили в наличии на любой вкус: от спортивных машин до семейных универсалов. Главные преимущества этих транспортных средств таковы:
- Оптимальное соотношение цена/качество. Салоны автомобилей Ауди отделаны деревом и эргономичными деталями.
- Экономичность силовых агрегатов. Бензиновые моторы на 100 километров смешанного цикла тратят 5-8 литров топлива, что вполне приемлемо при большой мощности.
- На рынке представлен довольно обширный ассортимент запасных частей для авто Ауди, включая как оригиналы, так и сравнительно недорогие аналоги.
- Подвеска хорошо переносит нагрузки, связанные с движением по плохим дорогам, так что износ ходовой происходит сравнительно медленно.
- Благодаря довольно крупным и вместительным кузовам такие авто отлично подходят для высоких людей, а также для поездок больших семей.
- Высокий уровень безопасности обеспечивает эффективную защиту водителя и пассажиров от травм в результате аварий.
Автомобили Ауди являются универсальными транспортными средствами, которые прекрасно подходят как для каждодневных поездок по городским улицам, так и для дальних загородных поездок. Поэтому машины данной марки можно рекомендовать в качестве семейных авто.