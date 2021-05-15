Автомобили АУДИ

Ауди – один из трех ведущих германских автомобильных брендов наряду с БМВ и Мерседес-Бенц. Этот производитель предлагает обширный выбор машин — от компактного хэтчбека Audi A1 до полногабаритного авто Audi Q7.

Технические особенности автомобилей Ауди

Все модели автомобилей, которые предлагает официальный дилер Ауди в Москве, производятся с использованием разнообразных инновационных технологий и высококачественных материалов. В число их важнейших технических особенностей входят:

Использование надежных бензиновых и дизельных моторов мощностью более 200 л. с., что позволяет развивать большие скорости. Двигатели с турбонаддувом, которыми оснащаются спортивные модели, обеспечивают разгон до ста километров в час всего за четыре секунды.

Полноприводная опциональная система Audi quattro. Она позволяет приспособить любую модель автомобиля Ауди для разных дорог и условий.

Отличная управляемость. Она выражается в способности автомобилей Ауди изящно выполнять крутые повороты.

Основные преимущества автомобилей Ауди

Компания Ауди ориентируется на производство авто для широкой целевой аудитории. В предлагаемой ею ассортиментной линейке представлены автомобили в наличии на любой вкус: от спортивных машин до семейных универсалов. Главные преимущества этих транспортных средств таковы:

Оптимальное соотношение цена/качество. Салоны автомобилей Ауди отделаны деревом и эргономичными деталями.

Экономичность силовых агрегатов. Бензиновые моторы на 100 километров смешанного цикла тратят 5-8 литров топлива, что вполне приемлемо при большой мощности.

На рынке представлен довольно обширный ассортимент запасных частей для авто Ауди, включая как оригиналы, так и сравнительно недорогие аналоги.

Подвеска хорошо переносит нагрузки, связанные с движением по плохим дорогам, так что износ ходовой происходит сравнительно медленно.

Благодаря довольно крупным и вместительным кузовам такие авто отлично подходят для высоких людей, а также для поездок больших семей.

Высокий уровень безопасности обеспечивает эффективную защиту водителя и пассажиров от травм в результате аварий.

Автомобили Ауди являются универсальными транспортными средствами, которые прекрасно подходят как для каждодневных поездок по городским улицам, так и для дальних загородных поездок. Поэтому машины данной марки можно рекомендовать в качестве семейных авто.