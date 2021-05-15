Hyundai Creta остался самым популярным кроссовером в РФ в апреле 2021 года

В прошлом месяце автомобильный рынок в целом показал существенный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В несколько раз выросли продажи и кроссоверов, среди которых, как сообщили аналитики, лидером остался Hyundai Creta.

Модель была продана в количестве 6445 штук, что в 6 раз больше. LADA Niva стал вторым с показателем 5 346 реализованных экземпляром и ростом объемов продаж в 3,1 раза.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли в 2,8 раза и составили 3 709 штук.

Renault Duster и KIA Sportage находятся на четвертом и пятом месте. Их продажи составили 3 696 и 2 952 ед., у первого рост в 3,8 раза, а у второго – в 3,9 раза.

В десятке самых востребованных кроссоверов и внедорожников в апреле оказались:

Toyota RAV4 (2941 ед., рост в 4,9 раза),

Skoda Kodiaq (2394 ед., рост в 3 раза),

Skoda Karoq (2327 ед., рост в 3,1 раза),

Renault Kaptur (1995 ед., рост в 4,7 раза),

Hyundai Santa Fe (1993 ед., рост в 6,8 раза).