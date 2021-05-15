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Эксперты спрогнозировали скачок цен до 15% на новые автомобили в России

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В прошлом месяце на российском рынке был зафиксирован рекордный рост спроса на новые автомобили.

В апреле этого года было продано 113 042 машины, тогда как в апреле 2020 года показатель составил всего 38 922 единиц.

Тогда из-за пандемии коронавируса не только упали продажи, но даже закрывались автосалоны и приостанавливался выпуск авто.

Снятие ограничений из-за коронавируса спровоцировало повышенный спрос на машины, а наряду с этим возник и дефицит популярных моделей и комплектаций, который наблюдается до сих пор, так как ситуация усугубилась еще и дефицитом полупроводников.

На фоне повышенного спроса на новые авто, прогнозируется и резкий скачок цен.

Как написали «Известия», ссылаясь на генерального директора «Автостат» Сергея Целикова, в России прогнозируется скачок цен до 15% на новые автомобили. По его словам, в апреле отгружаются автомобили, которые были заказаны за период с начала года.

Это связано с быстрым восстановлением спроса, на что не рассчитывали заводы, а также проблемы с поставками полупроводников.

К тому же увеличение цен на машины будет зависеть еще и от курса доллара. В случае сохранения нынешней ситуации стоимость авто вырастет на 10%, а если доллар вырастет до 80 рублей, то в таком случае рост составит 15%.

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