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Компания Toyota начнёт продажи нового кроссовера Crown Kluger в июле 2021 года

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Новый кроссовер японская компания презентовала в апреле в рамках мотор-шоу в Шанхае.
Автомобиль показали, но дату начала продаж не озвучили. Недавно в компании официально сообщили, что продажи кроссовера Crown Kluger стартуют в июле, тогда как первые клиенты получат свои автомобили в августе. Новинка с названием Toyota Crown Kluger создавалась для китайского рынка, а показали ее в рамках открывшегося мотор-шоу в Шанхае.

Автомобиль в отличие от других моделей семейства был создан на переднеприводной платформе, а по сути автомобилем стала китайская версия американского Highlander XSE.

Компания Toyota начнёт продажи нового кроссовера Crown Kluger в июле 2021 года

От последнего новая модель отличается также спортивным обвесом и новыми шильдиками. Моторная гамма представлена гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового агрегата.

Суммарная отдача установки составляет 192 л.с. В салоне предлагают двухцветное оформление, а в целом он повторяет интерьер Highlander XSE.

Новинка будет поставлена на конвейер завода FAW-Toyota, тогда как обычный Highlander для Китая выпускают на предприятии GAC-Toyota.

toyota Toyota Crown Kluger
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