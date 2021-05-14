Росстандарт проинформировал о проведении отзывной кампании, затрагивающей автомобили немецкой марки.

Как говорится в сообщении ведомства, BMW отзывает в России 35 автомобилей 6-й серии BMW Gran Coupe. Отзывными являются модели, проданные в стране в период с апреля 2013 года по август 2016 года.

В качестве причины назван высоко посаженный фонарь стоп-сигнала, закрепленный на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений.

В некоторых случаях это может быть причиной того, что при воздействии тепла или высокой скорости во время движения может полностью сорвать фонарь.

В рамках отзывной кампании будет проведено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.