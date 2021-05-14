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Mitsubishi выпустила в Австралии финальную партию внедорожников Pajero

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Внедорожник уже не продается в Европе, России и Японии, при этом в Австралии только готовятся попрощаться с моделью.
Mitsubishi выпустила в Австралии финальную партию внедорожников Pajero, которые выпускались на протяжении 15 лет.

В Австралии модель до сих пор выпускалась, но недавно компания создала прощальную версию, с которой внедорожник покинет авторынок.

Последняя версия получила приставку к названию Final Edition и будет представлена в трех комплектациях, которые получили незначительные отличия от обычных внедорожников.

В частности, у автомобиля в спецверсии будут новые шильдики, черные элементы экстерьера и особые коврики в салоне.

В движение автомобиль будет приводить дизельный 3,2-литровый 192-сильны агрегат, пару которому составляет 5-скоростная автоматическая КП. О стоимости прощального варианта информации нет.

Mitsubishi выпустила в Австралии финальную партию внедорожников Pajero

mitsubishi Mitsubishi Pajero
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