Внедорожник уже не продается в Европе, России и Японии, при этом в Австралии только готовятся попрощаться с моделью.

Mitsubishi выпустила в Австралии финальную партию внедорожников Pajero, которые выпускались на протяжении 15 лет.

В Австралии модель до сих пор выпускалась, но недавно компания создала прощальную версию, с которой внедорожник покинет авторынок.

Последняя версия получила приставку к названию Final Edition и будет представлена в трех комплектациях, которые получили незначительные отличия от обычных внедорожников.

В частности, у автомобиля в спецверсии будут новые шильдики, черные элементы экстерьера и особые коврики в салоне.

В движение автомобиль будет приводить дизельный 3,2-литровый 192-сильны агрегат, пару которому составляет 5-скоростная автоматическая КП. О стоимости прощального варианта информации нет.