В 2021 году дефицит полупроводников обойдется мировому автопрому в $110 млрд

Аналитики фирмы AlixPartners решили выяснить, каковы будут потери производителей из-за дефицита полупроводников, который наблюдается по всему миру.

Если верить подсчётам аналитиков, только в этом году автопром не получит выручки в 110 миллиардов долларов.

В свою очередь объемы производства сократятся на 3,9 млн автомобилей. как говорят эксперты, серьезные потери наблюдаются именно из-за нехватки процессоров, к тому же эта ситуация усугубилась еще и из-за пожара на предприятии по выпуску чипов.

В связи с этим автопроизводители вынуждены сокращать производство.

К тому же приоритетными заказчиками являются производители смартфонов, консолей, бытовой электроники, а не современные автомобили.