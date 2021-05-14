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Опубликованы первые снимки обновлённого кроссовера BMW X3 2022 года

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Компания BMW работает над обновлением кроссовера BMW X3, который недавно показали на изображениях.

В Сети были опубликованы первые снимки обновлённого кроссовера BMW X3 2022 года, благодаря которым стало известно, какие произойдут изменения во внешности.

Стоит отметить, что на снимках запечатлена китайская версия кроссовера, но ожидается, что глобальный вариант не сильно будет отличаться от него.

В отличие от предшественника обновленная модель получит измененную решетку радиатора, оптику и воздухозаборники.

Обновления ожидаются и в салоне, где также появится и мультимедийная система нового поколения. В моторной гамме изменений не ожидается.

О сроках презентации информации пока нет, но ожидается, что дебют состоится в ближайшее время.

Опубликованы первые снимки обновлённого кроссовера BMW X3 2022 года

bmw BMW X3
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