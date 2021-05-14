Главная » Новости

KIA K5 и новый KIA Sorento в апреле поставили рекорды продаж в России

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Компания KIA отчиталась о продажах новых автомобилей на российском рынке за апрель.

Оказалось, что две модели бренда установили рекордны продаж, но обо всем по порядку.

Итак, в прошлом месяце KIA в России реализовала 19 101 автомобиль, что оказалось в 4,4 раза выше результатов прошлого года.

За период с начала месяца объемы продажи автопроизводителя составили 70 725 штук, что больше на 26%.

Доля компании составила 13,7% и она остается лидером среди иномарок в стране.

Модель Rio остается самым востребованным автомобилем марки, который в апреле был продан в количестве 6 996 экземпляров, а это в четыре раза больше. KIA K5 стал вторым с результатом 2 977 ед, а этот показатель оказался рекордным среди седанов бизнес-класса, которые продавались или продаются в РФ. Кроссовер Sportage оказался на третьем месте.

Его объемы продаж увеличились в 3,9 раза до 2 952 ед. Следующим в списке самых продаваемых авто марки оказался кроссовер KIA Seltos, который был продан в количестве 1 502 штук, что в 2,8 раза превышает результат апреля 2020 года.

Ну и в пятерке оказался кроссовер Sorento новой генерации, который также показал рекордный результат, когда был продан в количестве 1 422 единиц.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика