KIA K5 и новый KIA Sorento в апреле поставили рекорды продаж в России

Компания KIA отчиталась о продажах новых автомобилей на российском рынке за апрель.

Оказалось, что две модели бренда установили рекордны продаж, но обо всем по порядку.

Итак, в прошлом месяце KIA в России реализовала 19 101 автомобиль, что оказалось в 4,4 раза выше результатов прошлого года.

За период с начала месяца объемы продажи автопроизводителя составили 70 725 штук, что больше на 26%.

Доля компании составила 13,7% и она остается лидером среди иномарок в стране.

Модель Rio остается самым востребованным автомобилем марки, который в апреле был продан в количестве 6 996 экземпляров, а это в четыре раза больше. KIA K5 стал вторым с результатом 2 977 ед, а этот показатель оказался рекордным среди седанов бизнес-класса, которые продавались или продаются в РФ. Кроссовер Sportage оказался на третьем месте.

Его объемы продаж увеличились в 3,9 раза до 2 952 ед. Следующим в списке самых продаваемых авто марки оказался кроссовер KIA Seltos, который был продан в количестве 1 502 штук, что в 2,8 раза превышает результат апреля 2020 года.

Ну и в пятерке оказался кроссовер Sorento новой генерации, который также показал рекордный результат, когда был продан в количестве 1 422 единиц.