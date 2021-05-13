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Компания Skoda повысила цены в России почти на весь модельный ряд

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Чешская марка пересмотрела стоимость всех своих автомобилей, за исключением флагманского Superb.

Skoda повысила цены в России почти на весь модельный ряд, что происходит уже не первый раз в этом гожу.

Так, подорожали в стране все самые востребованные модели, а именно Rapid, Octavia, Kodiaq и Karoq.

Изменение стоимости эти авто в ходе мониторинга заметили специалисты сайта «Цена Авто».

Так, меньше всех прибавил в цене Rapid, который в зависимости от комплектации стал дороже на 26,45 тыс. рублей.

Кроссовер Karoq прибавил в цене 36 тыс. рублей, а Kodiaq стал дороже на 21,81 тыс. рублей. Что касается Octavia, то он продается по цене на 42 тыс. рублей больше.

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