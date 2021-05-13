Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет по продажам новых автомобилей, а также список самых популярных автомобилей.

Из отчета АЕБ следует, что Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером за апрель 2021 года. Его продажи составили 6 445 ед., а это в шесть раз выше результатов апреля 2020 года.

Среди кроссоверов на втором месте по объёмам продаж оказался LADA Niva, реализованный в количестве 5346 экземпляров, что в 3,1 раза больше.

В тройке лидеров располагается Volkswagen Tiguan. Его продажи выросли в 2,8 раза и составили 3 709 ед. Renault Duster стал четвертым с показателем 3 696 штук, а это в 3,8 раза больше.

Следующим в списке самых востребованных кроссоверов оказался KIA Sportage. Его продажи выросли в 3,9 раза и составили 2 952 ед.

В десятку также вошли: Toyota RAV4 (2941 ед., рост в 4,9 раза), Skoda Kodiaq (2394 ед., рост в 3 раза), Skoda Karoq (2327 ед., рост в 3,1 раза), Renault Kaptur (1995 ед., рост в 4,7 раза) и Hyundai Santa Fe (1993 ед., рост в 6,8 раза).