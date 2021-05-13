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Ошибка в рекламе Ford Mustang Mach 1 обойдется Ford в 58 миллионов рублей

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Ford на австралийский рынок вывела спорткар Mustang Mach 1, и в рекламе указала ряд опций, которые отсутствуют в автомобиле.

Было указано, что в Mustang Mach 1 установлен адаптивный круиз-контроль, задние парктроники и противотуманные фары. Но за счет особого аэродинамического обвеса спорткара такие опции невозможно установить.

Перечисленные опции есть в обычном Mustang. Обман очень сильно возмутил потенциальных покупателей, и они активно выразили недовольство в социальной сети.

Американская компания признала ошибку и предложила покупателям Mustang Mach 1 возможность испытания спорткара на гоночном треке и бесплатное обслуживание в течение трех лет.

Ошибка в рекламе обойдется компании в миллион австралийских долларов, что в пересчете составляет 57,8 млн рублей, но это ориентировочная сумма из расчета запланированного объема продаж Mustang Mach 1.

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