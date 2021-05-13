На основании данных по продажам автомобилей за первый квартал аналитики подготовили рейтинг самых продаваемых моделей премиального сегмента.

Так были названы самые популярные премиальные автомобили в 1 квартале 2021 года, которых в общей сложности было реализовано 39 тыс., что на 4% выше результатов прошлого года, сообщили аналитики «Автостат».

Лидером по продажам стал кроссовер Lexus RX. Объемы его продаж составили 2 427 штук.

На втором месте оказался Mercedes-Benz GLE с результатом 2 247 ед., а в тройке лидеров располагается E-Class – 2004 шт. BMW – 5-Series (1856 ед.) и X6 (1686 ед.) расположились на четвертом и пятом месте соответственно.

Следующими в списке самых востребованных оказались такие модели: BMW X5 (1434 ед.), Mercedes-Benz GLS (1330 ед.), Lexus NX (1233 ед.), BMW X3 (1199 ед.) и Mercedes-Benz GLC (1064 ед.).