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Продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ увеличились в 4 раза в апреле 2021 года

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Аналитики АЕБ подготовили и опубликовали отчет по продажам новых автомобилей за апрель.
По статистике оказалось, что продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ увеличились в 4 раза в апреле 2021 года.

Такой большой рост продаж наблюдается в связи с резким падением авторынка в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

В прошлом месяце россияне купили 151 964 авто. С начала года автомобильный рынок продемонстрировал рост на 24,3% когда объёмы составили 515 934 ед.

Машины российской марки LADA по-прежнему остаются самыми продаваемыми в стране. АвтоВАЗ в апреле продал 37 931 автомобиль, что в четыре раза выше.

Модели KIA оказались на втором месте с показателем 19 101 ед., что больше в 4,4 раза.

Третьими самыми востребованными автомобилями являются модели бренда Hyundai – 15 483 ед., что больше в 6,4 раза. Renault и Skoda вошли в первую пятерку с показателями 13 957 и 10 365 ед. продажи первых выросли в 4,5 раза, а вторы – в 3,4 раза.

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