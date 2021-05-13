Немецкая марка Mahle создала безмагнитный двигатель для электрокаров

Сейчас в электрокарах в основном применяются электрические двигатели на постоянных магнитах.

Немецкая компания Mahle разработала мотор, в котором нет магнитов, а это делает двигатель более надежным и более эффективным.

Для производства электрического двигателя нужны редкоземельные металлы, которые сейчас добывают в разных странах мира, но перерабатывают они в основном в Китае.

Это делает зарубежных производителей зависимым от КНР. Mahle предлагает использовать системы, в которых нет магнитов.

В силовом агрегате от Mahle вращение ротора происходит за счет индукции. Катушка передает ток на приёмный электрод ротора, а он в свою очередь питает энергией медные обмотки, которые вырабатывают магнитное поле.

По заверению Mahle, их мотор не имеет трущихся деталей, за счет этого нет износа, а значит двигатель нужно обслуживать намного реже.

Разработка немцев позволяет использовать силовой агрегат в легковом транспорте и коммерческом.

Серийное производство прорывного электрического мотора планируют начать через 2,5 года. Пока компания для ознакомления автопроизводителям отправляет предсерийные экземпляры.