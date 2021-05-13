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Немецкая марка Mahle создала безмагнитный двигатель для электрокаров

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Сейчас в электрокарах в основном применяются электрические двигатели на постоянных магнитах.

Немецкая компания Mahle разработала мотор, в котором нет магнитов, а это делает двигатель более надежным и более эффективным.

Для производства электрического двигателя нужны редкоземельные металлы, которые сейчас добывают в разных странах мира, но перерабатывают они в основном в Китае.

Это делает зарубежных производителей зависимым от КНР.  Mahle предлагает использовать системы, в которых нет магнитов.

В силовом агрегате от Mahle вращение ротора происходит за счет индукции. Катушка передает ток на приёмный электрод ротора, а он в свою очередь питает энергией медные обмотки, которые вырабатывают магнитное поле.

Немецкая марка Mahle создала безмагнитный двигатель для электрокаров

По заверению Mahle, их мотор не имеет трущихся деталей, за счет этого нет износа, а значит двигатель нужно обслуживать намного реже.

Разработка немцев позволяет использовать силовой агрегат в легковом транспорте и коммерческом.

Серийное производство прорывного электрического мотора планируют начать через 2,5 года. Пока компания для ознакомления автопроизводителям отправляет предсерийные экземпляры.

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