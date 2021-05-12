Кто может воспользоваться услугами автоломбарда?

Ломбарды посещают по различным причинам: кто-то поинтересоваться процентными ставками и возможностью заложить часы, кто-то в поиске выгодной сделки со своими ювелирными изделиями, кто-то с целью окончательно распрощаться с ценным приобретением. Желание быстро и просто получить деньги приводит людей в ломбарды.

Получение ссуды в залог своего автомобиля в автоломбарде. Автоломбарды представляют удобные условия для автолюбителей: условия и процентные ставки озвученные предварительно по телефону не меняются после посещения офиса; простое и быстрое оформление без анализа кредитной истории, в день обращения получение наличных; автомобиль в залоге в абсолютной безопасности на крытой стоянке под охраной; досрочное погашение без штрафных санкций; оплата только за дни пользования ссудой; выкупать и продлевать свой автомобиль сможете столько, сколько потребуется; заключенная сделка официальная и юридически оформленная; страхование вашего автомобиля; предусмотрено выездное обслуживание сделок; отсутствие в договорах скрытых процентов и штрафов. Автомобиль остается в вашей собственности, и вы распоряжаетесь им на свое усмотрение при оформлении ссуды с правом вождения.

Автоломбардными услугами могут воспользоваться владельцы не только легковых и грузовых автомобилей, а также владельцы спецтехники (тракторы, погрузчики, краны, экскаваторы, коммерческий автотранспорт), авиатехники (вертолеты, самолеты), мототехники (мотоциклы, квадроциклы, снегоходы), водного транспорта (яхты, катера, гидроциклы). Основные клиенты автоломбарда бизнесмены, индивидуальные предприниматели, для них важна каждая минута времени, процедура автокредитования наиболее простая и выгодная. Ссуды оформляются под залог техпаспорта это лучшее решение для тех, кому необходим транспорт для непрерывного рабочего процесса и в короткие сроки нуждается в крупной сумме.

В автоломбарде к автомобилю предъявляют следующие требования:

Авто в исправном техническом состоянии; Не находится в настоящее время в залоге; Возраст, согласно требованиям автоломбарда (исключение составляют редкие коллекционные автомобили) Технический паспорт обязателен

Заложенный автомобиль может удерживаться в залоге на период, установленный договором с выплатой процентов и оплатой хранения по согласованию сторон или автомобиль, может быть заложен, но с правом пользования с сохранением всех регламентируемых выплат. В случае пропуска платежа ломбард хранит залог в течении времени известного как льготный период. Льготный период различается в ломбардах, в этот период хозяин имеет возможность вернуть свою материальную ценность. Формально после истечения льготного периода ломбард получает право на перепродажу залога. Любое продление льготного периода должно быть оправдано и задокументировано.

Рост активной деятельности ломбардов связан с повышением потребительской способности и как следствие желание быстро и без особых проблем получить некую сумму. Малые суммы не интересны банкам и не популярны к рассмотрению, ломбарды же специализируются на мелких займах, процент их возврата достаточно высок. Ломбард отличная возможность получения быстро наличных денег. Клиент может неоднократно перезакладывать свое имущество, лишь внося вовремя ссудные деньги. Очень ходовыми в настоящее время являются современная электроника, смартфоны, украшения из золота. Хранилища ломбардов не вызывает сомнений в их надежности, товар также подлежит страхованию на весь срок хранения.

Источник: https://seif-auto.kz/