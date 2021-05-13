Дилер ГАЗ распространил в Сети снимки электрической версии ГАЗели

Снимок был сделан в дилерском центре автопроизводителя, где на стенде выставили электрическую версию пассажирского микроавтобуса.

Эта модель создана на модернизированной платформе, которая позволяет создать целое семейство коммерческих электрокаров, начиная от пассажирского микроавтобуса и заканчивая бортовым грузовиком.

Салон и кабина в представленном электрокаре используется от «ГАЗели Next».

Известно, что в движение автомобиль приводится синхронным электродвигателем на постоянных магнитах.

Его мощность составляет 136 л.с., а питание мотора осуществляется тяговой батареи на 48 киловатт-часов.

Батареи должно хватать на пробег от 120 до 200 км, причем ее можно заряжать от быстрой зарядки. Она позволит всего за полчаса пополнить запас аккумулятора до 80%.