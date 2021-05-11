Новый Kia Sportage проходит финальные испытания перед премьерой

В следующем месяце состоится презентация кроссовера Kia Sportage, а пока корейская компания проводит финальные испытания модели.

На дорогах общего назначения снова был замечен предсерийный прототип Sportage, который по-прежнему полностью скрыт камуфляжной пленкой, а она не дает полностью рассмотреть внешность кроссовера.

Несмотря на камуфляж у кроссовера можно увидеть панорамную крышу и сложную светодиодную оптику.

Напомним, новый Sportage создан на одной платформе с Hyundai Tucson.

В кроссовере под капотом будут устанавливать 2,5-литровый 190-сильный агрегат и 230-сильный гибридный вариант силовой установки, созданной на базе 1,6-турбодвигателя.

Новый Sportage должен появится и на российском рынке. Сейчас модель предлагается с 2,0-литровым 150-сильным и 2,4-литровый 184-сильным мотором. Привод у кроссовера может быть передний или полный.