Ford в США объявил об отзыве 661 тысячи кроссоверов Ford Explorer

Автомобили американской компании имеют багажные рейлинги, которые могут иметь слабое крепление и отрываться, особенно при движении на большой скорости.

О проблеме в компании знали, но согласовывать отзыв согласились по требованию NHTSA не стали, планируя просто продлить гарантию на свои кроссоверы.

В результате Ford объявил об отзыве 661 тысячи кроссоверов Ford Explorer на территории США, выпущенных в период с 2016 по 2019 годы. В автомобилях проведут проверку креплений.

Стоит отметить, что пока отзыв затрагивает машины, проданные в США, Канаде и Мексике, но не исключено, что такая же проблема может быть в моделях Explorer U502, реализованных в нашей стране.