Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback стали доступны для заказа в РФ от 2,52 млн рублей

Российское представительство Audi начало принимать заказы на новое поколение седана и хэтчбека A3.
Новинки на российский рынок будут поставляться только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с.
Базовая версия Audi A3 оценивается от 2 525 000 руб., самая дорогая модификация с приставкой «Sport» стоит 2 901 000 руб.
Новое поколение Audi A3 создано на платформе MQB Evo. Внешность модели выполнена в стиле старших моделей немецкого автопроизводителя, а в салоне используются материалы из переработанного пластика.
В базовой версии Audi A3 есть цифровая панель приборов, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, камера заднего вида и круиз-контроль.
В качестве опций предлагается акустическая система Bang & Olufsen, система контроля полосы движения, панорамная крыша и спортивная подвеска.