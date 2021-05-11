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Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback стали доступны для заказа в РФ от 2,52 млн рублей

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Российское представительство Audi начало принимать заказы на новое поколение седана и хэтчбека A3.

Новинки на российский рынок будут поставляться только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с.

Базовая версия Audi A3 оценивается от 2 525 000 руб., самая дорогая модификация с приставкой «Sport» стоит 2 901 000 руб.

Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback стали доступны для заказа в РФ от 2,52 млн рублей
Новое поколение Audi A3 создано на платформе MQB Evo. Внешность модели выполнена в стиле старших моделей немецкого автопроизводителя, а в салоне используются материалы из переработанного пластика.

В базовой версии Audi A3 есть цифровая панель приборов, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, камера заднего вида и круиз-контроль.

В качестве опций предлагается акустическая система Bang & Olufsen, система контроля полосы движения, панорамная крыша и спортивная подвеска.

Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback стали доступны для заказа в РФ от 2,52 млн рублей

audi Audi A3
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