Автопроизводитель официально анонсировал новый электрокар, опубликовав первое тизерное изображение.

Подробности о новинке в компании не раскрывают, но сообщили, какое название она получит, и когда состоится ее презентация.

Новая модель электрокара будет называться Subaru Solterra. Имя образовано из слов Sol («солнце) и Terra («земля»).

Автомобиль создается на платформе e-Subaru Global Platform, а технически он будет повторять кроссовер Toyota bZ4X.

Последний был показан в этом году. Subaru Solterra от кроссовера будет отличаться дизайном и салоном. Subaru выпустит новый электромобиль Subaru Solterra в 2022 году.

В середине года он поступит в продажу на внутреннем для компании рынке, а позднее его продажи планируют начать в Европе, Китае и США.