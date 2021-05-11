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Subaru выпустит новый электромобиль Subaru Solterra в 2022 году

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Автопроизводитель официально анонсировал новый электрокар, опубликовав первое тизерное изображение.
Подробности о новинке в компании не раскрывают, но сообщили, какое название она получит, и когда состоится ее презентация.

Новая модель электрокара будет называться Subaru Solterra. Имя образовано из слов Sol («солнце) и Terra («земля»).

Автомобиль создается на платформе e-Subaru Global Platform, а технически он будет повторять кроссовер Toyota bZ4X.

Последний был показан в этом году. Subaru Solterra от кроссовера будет отличаться дизайном и салоном. Subaru выпустит новый электромобиль Subaru Solterra в 2022 году.

В середине года он поступит в продажу на внутреннем для компании рынке, а позднее его продажи планируют начать в Европе, Китае и США.

subaru Subaru Solterra
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