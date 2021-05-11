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Malanka делает зарядку электромобилей в Беларуси доступней

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С недавнего времени в Беларуси начала свою работу сеть электрозарядных станций Malanka. Она позволяет заряжать электромобили на фирменных ЭЗС за оплату. Malanka имеет карту, на которой расположены все доступные станции. Их маркеры окрашены в разные цвета в зависимости от их исправности на текущий момент.

Содержание
  1. Принцип работы
  2. Регистрация и скачивание
  3. Обозначения и маршрут
  4. Какие обновления выходят

Принцип работы

Найти электрозаправки в Бресте и других городах Беларуси теперь не составляет труда, потому что сеть активно расширяется. В связи с этим 1 января 2021 года на электростанциях Malanka появилась система оплаты за выданную электроэнергию. Был разработан список правил и инструкций, которых нужно придерживаться владельцам электромобилей.

Регистрация и скачивание

Оплачивать заряд можно только банковской картой, она должна быть привязана к профилю пользователя в личном кабинете на сайте компании Malanka. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Скачивание специального приложения – доступно для iOS и Android.
  2. Регистрация в приложении https://malankabn.by.
  3. Ввод регистрационных данных: ФИО, e-mail, номера телефона, пароля.
  4. Принятие публичной оферты.
  5. Принятие условий пользования платежной системой.

После завершения регистрации можно пользоваться фирменными зарядными станциями.

Обозначения и маршрут

Каждая электрозарядная станция имеет свой цвет маркера на интерактивной карте, каждый из них обозначает текущее состояние ЭЗС:

  • Зеленый – доступно.
  • Голубой – занято.
  • Красный – станция временно неисправна.
  • Желтый – станция не работает в данный момент по графику.
  • Серый – потеряна связь.

К станциям можно проложить маршрут с помощью приложения. На карте с GPS нужно нажать по ярлыку, а затем по кнопке «Информация» и «Маршрут». Приложение приведет к указанной ЭЗС. После того, как пользователь прибыл на место, ему нужно подтвердить нахождение около станции и выбрать тип коннектора. 

Какие обновления выходят

Каждые несколько месяцев компания активно внедряет новые обновления в свою систему. В числе последних:

  • Запуск чат-бота в Telegram.
  • Выпуск новой версии приложения для последних версий смартфонов.
  • Внедрение оплаты за зарядку.

Пополнять баланс пользователям станет проще благодаря наличию привязки банковской карты к приложению. Сделать это можно в разделе «Платежи» на сайте или в приложении.

Владельцам электромобилей в Беларуси становится все проще обслуживать машины. Благодаря появлению сети Маланка можно подзарядить автомобиль в любой точке республики.

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